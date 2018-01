Manifestation contre le budget Plante

La tension monte entre les maires des villes liées et l'administration Plante. C’est le dépôt du premier budget de la mairesse qui a mis le feu aux poudres.

«La mairesse Plante n’est pas venue nous voir avant de sortir son premier budget, c’est complètement non démocratique», indique un élu d’une des villes liées.

Depuis les défusions, sur l'île se Montréal, il existe 15 villes liées, dont Kirkland, Dollard-Des-Ormeaux, Dorval, Mont-Royal, Westmount et Pointe-Claire, où s'est justement tenue une manifestation citoyenne. Ces résidents, tout comme les maires, souhaitent être entendus par Valérie Plante.

Le conseil d'agglomération de la Ville est composé de la mairesse, de 15 élus du conseil municipal de Montréal et des 15 sièges pour les villes reconstituées. Cependant, les représentants de la ville détiennent 87% des votes, comparativement à 13% pour les autres villes.

Où va tout cet argent?

Par exemple, Kirkland remet annuellement à la Ville de Montréal plus de 29 millions de dollars. 90% de ce montant va à la quote-part générale pour les services, tels que la STM, la police et les pompiers. À cela s'ajoutent les services d'eau, une contribution au centre-ville de Montréal, et plus.

«51 % de mon budget est envoyé à Montréal», lance le maire de Kirkland, Michel Gibson.

«On a toujours été prêt à payer notre juste part à l’agglomération pour des services régionaux, alors ce n’est pas cela la question, c’est la façon dont s’est fait», ajoute une autre élue.

TVA Nouvelles a communiqué avec l'équipe de Valérie Plante. Aucun commentaire ne sera fait aujourd'hui concernant les revendications des maires des villes liées.

- D’après les informations de Cassandre Forcier-Martin