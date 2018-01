Mise en garde aux voyageurs en Jamaïque: Sunwing se fait rassurante

La mise en garde émise par le gouvernement canadien à l'attention des voyageurs en Jamaïque n'inquiète pas outre mesure le transporteur Sunwing, qui assure que la majorité de ses clients ne sont pas touchés par l'avis.

Vendredi, le gouvernement a émis une mise en garde à l'attention des voyageurs dans la paroisse de St. James et, plus précisément, à Montego Bay, où les autorités ont lancé une opération militaire et policière pour répondre à une montée de la criminalité violente. Des policiers et des militaires ont notamment entrepris de patrouiller les rues.

«Pour faire suite au récent avis aux voyageurs émis par le gouvernement du Canada, [...] nous souhaitons rassurer les passagers qu’aucun de nos vols, de nos forfaits vacances ou de nos croisières n’a été touché», a expliqué Sunwing.

Selon l'entreprise, 95 % de la clientèle qui se rend en Jamaïque opte pour un hôtel tout inclus. «La Jamaïque est une de nos destinations les plus populaires et 5000 de nos clients passent par l’aéroport de Montego Bay toutes les semaines sans incident», a précisé Sunwing.

Sunwing a précisé que ses clients désireux de changer leur réservation dans un hôtel régulier dans la paroisse de St. James peuvent le faire pour se diriger vers un tout inclus de la même région.

«La sécurité et le bien-être de nos clients sont notre préoccupation principale et nous continuerons à suivre les conseils du gouvernement canadien, du gouvernement local et de nos représentants à destination à ce sujet pour pouvoir ajuster nos politiques au besoin», a ajouté le transporteur aérien.

De son côté, Air Transat a indiqué qu'elle continuait à suivre la situation.

«Transat a pris connaissance de l’avis du gouvernement du Canada, qui recommande aux voyageurs de faire preuve d’une grande prudence dans la région de Montego Bay (Jamaïque) et c’est cette consigne que nous réitérons à destination, a déclaré Debbie Cabana, directrice, médias sociaux et relations publiques, pour le transporteur aérien. Nous suivons étroitement l’évolution de la situation.