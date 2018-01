Montréal, 10e meilleure ville où tourner des films en Amérique du Nord

Montréal est la dixième meilleure ville où s'installer pour tourner un film en Amérique du Nord, a avancé le magazine spécialisé «Movie Maker», mardi.

«C'est une belle place pour réaliser des films parce qu'elle possède un important contingent de travailleurs expérimentés et talentueux qui comprennent les différents niveaux de production, des plus grands aux plus petits plateaux. Montréal peut aussi passer pour elle-même, pour une ville nord-américaine ou une ville européenne», a vanté le directeur de la photographie montréalais Saul Pincus au magazine.

Le magazine souligne aussi la réputation enviable sur la scène internationale de la métropole en matière d'effets spéciaux, les crédits d'impôt octroyés par les gouvernements et le bas coût de la vie pour justifier son choix.

Montréal est dépassé au classement par Vancouver et Toronto, qui arrivent respectivement en 2e et 8e position. La métropole de Colombie-Britannique doit d'ailleurs accueillir près de 340 productions cette année. L'an dernier, l'industrie cinématographique avait dépensé 2,6 milliards $ US dans la province, selon les données recueillies par «Movie Maker».

Quant à Toronto, la plus grande ville au pays s'est taillé une position enviable sur la scène des séries télévisées, a souligné la publication spécialisée.

C'est la ville d'Atlanta qui a été désignée comme étant la plus attrayante pour les tournages sur le continent, notamment en raison des importants incitatifs consentis par la Géorgie. En 2017, les productions télévisées et cinématographiques ont généré 2,65 milliards $ US en investissements dans l'État.

La mecque du cinéma, Los Angeles, arrive en 3e place.