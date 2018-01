Québec accorde 1,6 million $ pour des projets touristiques

Le gouvernement du Québec a annoncé dimanche le versement de 1,6 million $ pour des événements ou des institutions touristiques dans le Bas-Saint-Laurent.

La Corporation du parc du mont Saint-Mathieu aura droit à 788 000 $ pour étendre ses activités et aménager un village piétonnier offrant de l'hébergement au pied des pentes, un projet évalué à 2,36 millions $.

Par ailleurs, 19 événements ou institutions dans les circonscriptions de Rivière-du-Loup-Témiscouata, de Matane-Matapédia et de Rimouski se partageront des sommes allant de 12 000 $ à 100 000 $ pour un total de 871 025 $. La Société du parc côtier Kiskotuk et l’Hôtel universel de Rivière-du-Loup sont parmi les récipiendaires.

«L'attribution de ces aides financières est en soi une excellente nouvelle pour la région. En plus de stimuler la création d'emplois dans le Bas-Saint-Laurent, les projets qui seront réalisés favoriseront une diversité d'activités qui attireront un plus grand nombre de visiteurs, ce qui se traduira par l'accroissement des dépenses touristiques dans la région», a précisé Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, par communiqué.

Le gouvernement du Québec a notamment comme objectif de favoriser le tourisme hivernal.