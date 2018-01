Trisomique et Alzheimer à 36 ans

Comme près de 600 000 Canadiens, Yan Boudriau souffre de la maladie d’Alzheimer, le problème, c’est que ce dernier n’a que 36 ans.

Yan avait tout contre lui. Il est trisomique et dès l'âge de 35 ans, le quart des personnes dans cet état développent inévitablement l'Alzheimer.

On pourrait croire que cela affecte uniquement les personnes âgées, mais plus de 17 000 Québécois de moins de 65 ans seraient touchés par la maladie ou une affection semblable.

C'est le cas de Yan qui a une anomalie congénitale: le syndrome de Down ou trisomie 21. L'incidence est de 1 cas sur 750 naissances.

«Pour Yan, c’est apparu il y a peut-être six ou sept ans. Il a commencé à diminuer un peu toutes ses activités, il ne voulait plus rien faire. Yan a aussi eu une petite dépression qui coïnciderait avec le début de la maladie», raconte Manon Boudriau, la mère de Yan.

Auparavant, ces personnes vivaient moins longtemps qu'aujourd'hui.

Mais la trisomie 21 est aussi apparentée à l'Alzheimer.

En premier, cela se manifeste par des changements de comportement et de personnalité, moins d'empathie, un repli sur soi-même, une instabilité émotionnelle ou de l'apathie.

«Il faut répéter souvent, avant on ne répétait pas très souvent. Il savait ses horaires, mais plus maintenant. On peut répéter trois, quatre ou cinq fois et il oublie encore», explique sa mère.

Les personnes trisomiques produisent en trop grand nombre une forme de protéine qui développe des plaques au cerveau, tue les cellules, et conduit à l'Alzheimer.

Le quart de ceux et celles qui ont le syndrome de Down ont déjà des symptômes associés à la maladie.

Avec le temps, ils seront dépressifs, feront davantage de chutes et de l'épilepsie.

- D'après les informations d'Harold Gagné