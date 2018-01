Un navire de guerre américain coincé dans le port de Montréal

Un navire de guerre américain de passage à Montréal a été victime du froid intense qui a frappé le Québec il y a quelques semaines et pourrait passer le reste de l’hiver dans la métropole.

Le USS Little Rock, un navire de classe LCS (combat côtier) Freedom sorti du chantier maritime de Marinette, dans le Wisconsin, en 2015 au coût de 440 millions $ US, a officiellement été mis en service le 16 décembre et devait quitter le lendemain vers son port d’attache de Mayport, en Floride.

Selon le site Business Insider, son départ vers l’océan Atlantique via la voie maritime du Saint-Laurent a été retardé de trois jours en raison des mauvaises conditions météo sur le lac Érié.

Le navire a finalement quitté Buffalo le 20 décembre pour atteindre Montréal le 27 où il était prévu qu’il arrête avant de continuer vers Halifax avant de se remettre en route vers la Floride.

Mais, toujours selon les informations obtenues par Business Insider, il n’a pu quitter le port de Montréal à cause de la glace et du manque de bateaux-remorqueurs qui auraient pu le guider pour continuer sa route.

Selon la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, «la masse d’air arctique qui s’est attardée dans la région de la fin décembre au début de janvier a accéléré la formation de glace sur la Voie maritime». Le 11 janvier dernier, la Corporation a annoncé la fin officielle de la saison de navigation 2017 sur la voie maritime qui reprend habituellement ses activités vers la fin mars chaque année.

La Marine américaine a donc décidé de laisser son navire et ses 70 membres d’équipage à quai, à Montréal, jusqu’à ce que les conditions météos s’améliorent, soit possiblement jusqu’en mars selon le service de nouvelles du U.S. Naval Institute.

Selon Business Insider, qui cite la lieutenante-commander de marine Courtney Hillson, l’équipage du Little Rock s’est adonné à du travail de réparation de routine fin décembre et début janvier et se concentrera sur l’entraînement et la préparation opérationnelle, notamment.