Un randonneur perd la vie à Québec

Un randonneur d’une quarantaine d’années s’est effondré alors qu’il arpentait un sentier du parc Cartier-Brébeuf, dans Limoilou à Québec, dimanche après-midi, son décès étant constaté plus tard en journée.

Des passants qui l’ont aperçu s’affaisser à l'angle des rues Cadillac et Jacques-Cartier, vers 14h50, ont aussitôt alerté les autorités et entrepris de lui administrer un massage cardiaque en attendant l'arrivée des ambulanciers et des policiers.

Les bons samaritains ont tenté de lui porter secours, mais en vain. Le décès de l'homme a été constaté plus tard en journée à l'hôpital.

Son identité a été dévoilée en soirée. L’homme en question est Danny Molloy, 49 ans.

Il s'agit d'une « mort inexpliquée » pour le moment, indique Cyndi Paré, porte-parole de la police de Québec. La piste de la mort naturelle est cependant envisagée.

Une enquête sera menée en collaboration entre le Bureau du coroner et les policiers pour élucider ce décès. Une autopsie sera pratiquée prochainement.