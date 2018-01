Un train en renfort sur la ligne Deux-Montagnes

Accablé par des retards depuis le début de l'année, le Réseau de transport métropolitain (RTM) a décidé de ressortir ses voitures à deux étages sur la ligne Deux-Montagnes.

Dès lundi, un train composé de dix voitures multiniveaux de type 3000 sera temporairement déployé sur la ligne la plus achalandée du réseau de train de banlieue. Le train effectuera trois allers-retours entre Montréal et Deux-Montagnes par jour.

«Puisque le matériel roulant utilisé sur la ligne Deux-Montagnes est plus âgé et sensible aux grandes variations de température, le RTM doit procéder à des réparations et à des améliorations afin d'augmenter la fiabilité de ces voitures, a expliqué le RTM dans un communiqué. L'équipement circulera temporairement sur la ligne, le temps d'effectuer les interventions nécessaires.»

Lundi dernier, le froid mordant avait durement affecté les trains de banlieue, occasionnant des retards sur la ligne de Deux-Montagnes, mais aussi sur celles de Saint-Jérôme et Candiac. Les retards avaient été causés par des ennuis mécaniques et par le gel des systèmes d'aiguillage.

Pour résoudre ces problèmes, le RTM a aussi annoncé, dimanche, l'ajout d'équipes dans les garages et sur le terrain pour s'assurer du bon fonctionnement des trains et pour déneiger systématiquement les aiguillages. L'organisme a aussi engagé des équipes de déneigement ferroviaire supplémentaire.

L'horaire du train temporaire

Matin

Train 920 : départ de Deux-Montagnes à 5 h 50 en direction de Montréal

Train 921 : départ de la gare Centrale à 6 h 45 en direction de Deux-Montagnes

Train 930 : départ de Deux-Montagnes à 8 h 05 en direction de Montréal

Soir

Train 941 : départ de la gare Centrale à 15 h 45 en direction de Deux-Montagnes

Train 950 : départ de Deux-Montagnes à 16 h 43 en direction de Montréal

Train 951 : départ de la gare Centrale à 17 h 50 en direction de Deux-Montagnes