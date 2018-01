Apple pourrait cesser la production du iPhone X prématurément

Le iPhone X, le modèle le plus dispendieux de l’histoire d’Apple, pourrait ne pas célébrer son premier anniversaire, si l’on se fie à des informations relayées par un analyste reconnu de la compagnie californienne.

L’analyste en question, Ming-Chi Kuo, de la firme KGI Securities, a avancé qu’Apple cesserait la production de son téléphone intelligent d’ici l’automne, au même moment où devraient être mis sur le marché les nouveaux modèles iPhone. L’iPhone X avait été lancé en grande pompe le 3 novembre dernier avec la promesse de révolutionner le produit grâce, entre autres, à la reconnaissance faciale.

Dans son article, Kuo explique qu’Apple pourrait agir de la sorte afin d’éviter une cannibalisation de la nouvelle ligne d’iPhone qui est attendue cet automne.

La rumeur, si elle se matérialisait, représenterait une cassure avec la tradition puisque Apple a l’habitude de laisser vivre ses téléphones intelligents plus longtemps en les vendant à coût réduit. Il est par exemple actuellement possible d’acheter un iPhone 7, voire un iPhone 6S, directement d’Apple.

Une rumeur datant de décembre évoquait la possibilité de voir Apple lancer trois nouveaux modèles en 2018, dont un avec un écran OLED de 5,8 pouces et un autre de 6,3 pouces, le plus gros jamais produit par la compagnie.

L’iPhone X n’aurait pas sa place parmi cette gamme de produits, selon Kuo, d’autant plus que le iPhone 8 et le iPhone 8 Plus devraient assurer le besoin pour des modèles plus anciens, eux qui ont été lancés quelques mois avant le iPhone X.