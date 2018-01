Atteint de Parkinson, Neil Diamond annule une tournée

Le chanteur Neil Diamond a annoncé, lundi soir, qu'il devait se résoudre à annuler une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande après avoir appris qu'il est atteint de Parkinson.

«C'est avec réticence et déception que j'annonce mon retrait de cette tournée. J'ai été honoré de pouvoir présenter mes spectacles au public ces 50 dernières années», a annoncé la légende américaine dans un communiqué publié sur son site internet.

«Mes plus sincères excuses à tous ceux qui avaient acheté des billets et comptaient venir voir mes spectacles», a ajouté le membre du temple de la renommée du Rock and roll.

Neil Diamond a précisé qu'il comptait demeurer actif en écrivant et enregistrant des pièces, ainsi qu'en travaillant sur d'autres projets. C'est sur la recommandation de son médecin qu'il a décidé d'annuler sa tournée.

Le chanteur célébrera ses 77 ans mercredi.