Autre année record pour Espace pour la vie

Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium de Montréal, a battu son record d’achalandage établi en 2016.

Près de 2,2 millions de personnes ont visité ses installations en 2017, dont 45 % venant de l’extérieur de la province, selon un communiqué publié lundi matin par l’organisme.

Il s’agit d’une hausse de la fréquentation d’environ 10 % par rapport à 2016.

Le directeur d'Espace pour la vie, Charles-Mathieu Brunelle, estime que la qualité et l’originalité de la programmation sont responsables de cette augmentation.

«Les gens apprennent de nouvelles choses, se divertissent et se rapprochent de la nature en venant chez nous. Nos événements et les expériences que nous proposons se démarquent par une combinaison unique de science et d'art qui invite à la réflexion et qui suscite de purs moments d'émotion», a-t-il mentionné par communiqué.

L’organisation affirme également que le taux de satisfaction atteint 97 % selon un sondage qu’elle a commandé à Bureau d'intervieweurs professionnels, mené en octobre auprès de 753 répondants.