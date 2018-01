Casse-tête pour les motoneigistes à Sherbrooke

L'effondrement du pont Bernier dans le secteur de Brompton, à Sherbrooke, s'avère tout un casse-tête pour les motoneigistes. Pour passer d'une rive à l'autre, ils doivent emprunter un long détour... et des commerçants en font les frais.

Jean-Claude Labrie et sa conjointe font du quad ensemble depuis de nombreuses années.

«Moi j'allais en Beauce au moins cinq à six fois par hiver pour coucher, explique Jean-Claude Labrie de Sherbrooke. Thetford, Asbestos, n'importe où, mais là on ne peut pas y aller, il faut prendre l'auto pour traverser la rivière.»

Le 13 janvier, l'eau et la pression des glaces ont complètement arraché le pont Bernier.

Le pont sert de traverse aux VTT et aux motoneiges entre les rives Est et Ouest dans le secteur de Brompton à Sherbrooke.

«Ça coupe le Québec en deux!» ajoute M. Labrie.

Un détour de plus d'une heure s'impose.

Situés tout au bout de ce sentier de motoneige, des commerces observent une baisse de l'achalandage et aussi des pertes importantes de revenus.

Sensible aux répercussions économiques, le maire de Sherbrooke veut un itinéraire temporaire rapidement.

«On va traverser le pont de voitures directement, on va faire un tracé dans la ville, jusqu'à l’emplacement où était située l'usine d'épuration où le détour se faisait déjà très très bien, précise le maire de Sherbrooke Steve Lussier. Mais le tout doit être évidemment approuvé par le conseil exécutif de la ville.»

Dans les Cantons de l'Est, l'industrie de la motoneige génère des retombées économiques de 32 millions de dollars par année et a un impact sur quelque 200 emplois. Plus de 1800 kilomètres de sentiers sont accessibles.

«Dès qu'il y a un lien qui est coupé, c'est très important [pour le tourisme], précise Danie Béliveau de Tourisme Cantons de l'Est. C'est un lien à l'approche de Sherbrooke, alors oui c'est sûr que ça a des conséquences.»

Ce n'est pas avant le dégel que les travaux de reconstruction du pont Bernier pourront commencer.

«Pour que dès l'hiver prochain on puisse déjà repasser [sur le nouveau pont]», ajoute Steve Lussier.