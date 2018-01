Coderre envisageait aussi d’augmenter les amendes

Alors que l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal tire à boulets rouges sur l’administration de Valérie Plante qui regarde la possibilité d’imposer des contraventions plus salées aux automobilistes, un document consulté par TVA Nouvelles démontre que l’ex-maire Denis Coderre avait aussi l’intention d’augmenter les amendes.

En effet, selon le document, l’administration de Denis Coderre examinait la possibilité d’augmenter de 10$ le tarif des contraventions données par les agents de stationnement de Montréal, dans le but d’aller chercher des revenus de 17,6 millions de dollars.

Ainsi, une contravention de 53 $, ajustée en fonction des nouveaux tarifs, plus les frais judiciaires, aurait fini par coûter près de 80 $ à l’automobiliste.

Montréal cherche à combler l’écart de 30 millions $ entre les revenus de 176,5 millions $ récoltés pour les amendes et les pénalités en 2017, et les prévisions budgétaires de 206,6 millions $ pour 2018. Plus précisément, la Ville cherche à récolter pour la prochaine année 186 millions $ en contraventions de circulation et de stationnement.

- Avec l'Agence QMI