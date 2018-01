Début du procès d'un présumé pédophile à Mont-Joli

Le procès de Roland Robitaille, un homme de 60 ans de Sainte-Angèle-de-Mérici accusé de pédophilie, s'est ouvert lundi au palais de justice de Mont-Joli.

La première présumée victime de Robitaille, qui aurait fait trois victimes entre 1975 et 2010, a raconté qu'elle n'avait que 5 ans lorsque les gestes à caractère sexuel ont débuté.

«C'était routinier. Il mettait ma main sur son pénis, c'était plusieurs fois par semaine, de façon régulière. Il y avait aussi des fellations, a-t-elle raconté. Il a déjà essayé un rapport sexuel complet, mais ça me faisait mal et il a arrêté.»

La victime a ajouté que l'accusé lui disait que ce qu'il faisait, ce n'était pas bien, mais qu'il ne fallait pas en parler.



Les agressions ont cessé alors que cette première victime était en 6e année. Au total, elles se sont étirées de 2001 à 2010.

D'ailleurs, six des neuf chefs d'accusation contre Roland Robitaille concernent directement cette première victime qui est aujourd'hui âgée de 21 ans.



La deuxième présumée victime avait, elle, entre 11 et 12 ans lors des agressions qui seraient survenues en 2008 et 2009, à Sainte-Angèle-de-Mérici, au Bas-Saint-Laurent. Son témoignage s'est cependant tenu à huis clos.



Enfin, le témoignage de la troisième présumée victime a débuté en fin d'après-midi. Cette dernière a raconté avoir été agressée entre 1975 et 1980, alors qu'elle avait entre 12 et 17 ans.

«Ce n'était jamais violent», a confié la victime, qui croyait à l'époque que «c'était comme ça dans toutes les familles, qu'il fallait juste ne pas en parler».



La Couronne n'a pas prévu faire entendre d'autres témoins à ce procès. La défense n'a pas précisé si elle compte faire témoigner l'accusé.

Le procès doit se poursuivre mardi au palais de justice de Mont-Joli.