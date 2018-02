Des croisières 6 étoiles de l’Arctique à l’Antarctique

Alors que certaines compagnies de croisières s’évertuent à construire des paquebots de plus en plus gros, d’autres misent plutôt sur une offre luxueuse, personnalisée et totalement inoubliable. C’est le cas du «Scenic Eclipse», un navire 6 étoiles au design innovateur, qui promet une expérience intime de très grand luxe où tout - mais alors tout - est inclus.

Le lancement de ce nouveau joueur dans le monde des croisières aura lieu en août 2018, en mer Méditerranée. La raison pour laquelle on vous en parle maintenant, c’est que les premiers qui feront les réservations bénéficieront de rabais intéressants, mais il faut faire vite, car ce navire n’accueillera à son bord que 228 passagers (200 en Arctique et Antarctique) dans ses 115 cabines.

Des fleuves aux océans

Depuis maintenant plus de 30 ans, la compagnie Scenic se spécialise en croisières fluviales. Ses navires, qui sillonnent les fleuves du monde entier, sont reconnus pour leur confort, leur design moderne et le service incomparable qu’on y offre. Voilà que cette année, Scenic entre dans le monde de la croisière océanique avec son nouveau navire.

Possédant l’élégante forme d’un yacht et utilisant les dernières technologies, l’«Eclipse» a été conçu en respectant les plus hauts standards de sécurité et il sera en mesure d’offrir des voyages dans des lieux inaccessibles aux paquebots. Ce sera particulièrement le cas dans les eaux glacées de l’Arctique et de l’Antarctique, puisqu’on lui a accordé l’évaluation ICE Class IA (classe polaire de niveau 6), la plus haute de toute l’industrie des navires de luxe.

Les pôles en hélicoptère et en sous-marin

Les croisières en zone polaire ne sont pas de celles que l’on répète à l’infini, au cas où l’on aurait manqué quelque chose. Ce sont plutôt des voyages que l’on ne fait qu’une fois dans sa vie. C’est pourquoi le «Scenic Eclipse» fait en sorte que les passagers aient toutes les chances de ramener des souvenirs uniques.

Ainsi, il est le tout premier navire de croisière à transporter un hélicoptère à son bord (deux en Antarctique), ce qui permet de survoler les océans directement du navire.

Seconde première de l’industrie, le «Scenic Eclipse» transporte également un sous-marin ou RDV («Remotely Operated Underwater Vehicule»), équipé d’une caméra et pouvant accueillir sept passagers, désireux d’explorer les mystères des profondeurs.

Comme dans un hôtel de luxe

Toutes les cabines du navire sont des suites et chacune possède une véranda ainsi que des fenêtres occupant tout un mur, du plancher au plafond. De la suite «Veranda» (105 à 131 m2) à la suite «Penthouse» (810 m2 et deux chambres), chacune comprend un espace salon en plus de la chambre. Les suites «Spa» (163 à 170 m2) comprennent un jacuzzi double privé au design signé Philippe Starck et un sauna vapeur, tandis que les suites «Panorama» (360 à 377 m2, situées à l’avant du navire, possèdent de grandes terrasses à faire rêver. Elles comptent également un espace salon et salle à manger ainsi qu’une salle de cinéma, un sauna vapeur et un immense bain.

Pour les mieux nantis, la suite «Penthouse Propriétaire» (640 m2) est plutôt un appartement de très grand luxe et il rivalise avec les plus belles suites des hôtels de luxe du monde. Située sur le pont 9, la suite compte deux chambres, un salon offrant la plus belle vue à bord, une immense terrasse comprenant un espace salon et un jacuzzi privé, une salle à manger pouvant accueillir huit invités, une douche vapeur et un bain thérapeutique.

Le navire en bref

Voici quelques-unes des choses que l’on retrouve à bord du «Scenic Eclipse»:

• 115 suites pouvant accueillir 228 passagers (200 en Arctique et Antarctique) et 176 membres d’équipage (192 en Arctique et Antarctique)

•10 restaurants

• 8 salons et bars où toutes les boissons sont incluses

• 4 terrasses extérieures

• Un spa de 1800 m2 comprenant un salon de coiffure, des salles de soins, une piscine, un bassin d’eau scandinave, des saunas et un espace de relaxation

• Un studio de gym, yoga et pilates

• Une piscine intérieure et extérieure

• Un théâtre de 220 places pour les spectacles et les conférences

• Un programme d’école culinaire, des excursions (notamment en Zodiac, en kayak ou de snorkeling), de la plongée, des sorties assistées en e-bike (véhicules électroniques)

• Un sous-marin

• Un hélicoptère (deux en Antarctique)

• etc.

Les itinéraires

Voici quelques-unes des croisières à venir:

• 22 septembre 2018 – La croisière inaugurale (14 jours) de Barcelone à Miami. Prix: à compter de 8665 $ par personne.

• 17 décembre 2018 – Antarctique, Géorgie du Sud et Falkland (21 jours), Buenos Aires-Buenos Aires. Prix: 38 615 $ par personne

• 26 juin 2019 – L’Arctique (11 jours), Oslo-Oslo. Prix: 17 225 $ par personne

• Ces coûts n’incluent pas les transports en avion.

• Info: www.sceniceclipse.com

Bon à savoir

TYPE DE CROISIÈRE

• Tout inclus de très grand luxe

LE PLUS

Contrairement à d’autres croisières, il n’est jamais nécessaire de sortir son portefeuille à bord du navire, sauf pour le vol en hélicoptère, l’exploration à bord du sous-marin, la plongée ou les soins au spa.

LE MOINS

• Malgré un excellent rapport qualité/prix étant donné le luxe à bord, cette croisière n’est malheureusement pas accessible à toutes les bourses.

AUSSI

• Ceux qui aimeraient suivre, en direct, la progression de la construction de ce navire peuvent le faire à l’adresse suivante: scenic.ca/diary.