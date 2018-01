Des services améliorés pour les anciens militaires

Les anciens militaires victimes de stress post-traumatique ont maintenant droit à une clinique plus moderne et avec une meilleure capacité à Québec.

À l’étroit sur la rue Racine, la Clinique pour les traumatismes liés au stress opérationnel (TSO) a inauguré, lundi, ses nouveaux locaux sur le boulevard de l’Ormière, à Québec. Il existe 11 cliniques de ce genre au Canada depuis 2004, destinées à traiter les blessures psychologiques liées aux opérations militaires. La clinique de Québec couvre tout l’est de la province à partir de Trois-Rivières.

«L’endroit va nous permettre de bonifier nos services. Nous avons plus de bureaux, plus de salles de soins, plus de possibilités de bien servir les clients», a lancé Édouard Auger, psychiatre et chef médical de la clinique.

La clinique compte désormais une superficie de 1600 m2, plutôt que de 942. Elle aura de la place pour 41 employés, contre 32 auparavant. Cela se traduit par une capacité de servir 1600 personnes, soit 500 de plus que le nombre de personnes traitées actuellement.

Anciens combattants Canada dépensera au total 5,6 millions $ sur une période de 10 ans pour la location des nouveaux bureaux. C’est ce ministère qui assume aussi les frais d’exploitation de la clinique.

Mal profond

«Nous avons traité 2500 personnes depuis 2004. Mais depuis quatre ou cinq ans, il y a une augmentation importante des demandes, avec environ 200 nouveaux patients par an, révèle le Dr Auger. La mission en Afghanistan est terminée depuis 2010. Chez certains les symptômes vont se développer rapidement, chez d’autres, ça va arriver plus tard. C’est toujours un sujet tabou. On reçoit encore des gens qui n’avaient jamais consulté et qui ont vécu leurs évènements en Bosnie en 1993-1995.»

«C’est une maladie chronique, a ajouté Édouard Auger. Les traitements durent en moyenne deux ou trois ans. Ce n’est pas long que la charge de cas s’accumule. C’est rare aussi qu’on s’en remette à 100%. Les patients vont avoir souvent besoin de soutien pendant plusieurs années.»

Le Dr Auger estime que les nouveaux locaux pourront répondre à la demande pour une période de 5 à 9 ans si la situation actuelle ne change pas. «C’est difficile de savoir ce qui nous attend dans le futur. On ne sait pas ce que le Canada va faire au niveau militaire dans les prochaines années», a mentionné le Dr Auger.