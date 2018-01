Investissement Québec liquide 5N Plus

Investissement Québec (IQ) s’est départie de toutes ses actions de l’entreprise montréalaise 5N Plus.

«IQ a vendu les actions ordinaires afin de monétiser son investissement dans l'émetteur», a expliqué, lundi matin par communiqué, la société qui a comme mission de favoriser la croissance de l’investissement dans la province.

Investissement Québec a vendu environ 8,6 millions d’actions ordinaires de 5N Plus à un prix de 2,60 $ par action pour ainsi encaisser 22,4 millions $. La transaction a eu lieu le 19 janvier dernier.

IQ détenait environ 10,3 % des actions ordinaires de cette entreprise

5N Plus se spécialise dans la production de sels et de métaux servant à fabriquer de nombreux produits comme des appareils électroniques mobiles, des panneaux solaires et même des produits pharmaceutiques.