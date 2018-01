La «carte soleil» en 6 dates importantes

La carte d’assurance maladie québécoise change de look cette année, pour la première fois en plus de 40 ans. La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) en a fait l’annonce lundi et dévoilant le nouveau visuel des cartes qui seront délivrées aux Québécois.

Pour l’occasion, voici six dates importantes de la «carte soleil» :

1970 : La carte d’assurance maladie voit le jour. Loin de l’apparence qu’on lui a connue par la suite, elle était toute blanche avec une fleur de lys bleue en haut au centre et l’inscription «Régie de l’assurance maladie du Québec» à sa gauche et «Québec Health Insurance Board» à sa droite.

Au départ, le numéro d’assurance maladie était basé sur le numéro d’assurance sociale du «représentant de l’unité familiale».

1976 : C’est l’apparition de la fameuse «carte soleil», qui demeurera, en apparence, inchangée jusqu’à aujourd’hui. Un numéro unique est désormais assigné à chaque personne et sa validité est limitée à quatre ans. C’est par ailleurs à la firme Cossette que l’on doit le mythique coucher de soleil qui figurera durant plus de 40 ans sur la carte.

1992 : La RAMQ apporte quelques changements importants, comme l’ajout de la signature du détenteur et un hologramme pour éviter les contrefaçons. C’est aussi lors de cette année qu’apparaît une case à cocher pour consentir ou non au don de ses organes.

1995 : Trois ans plus tard, la RAMQ et la Société de l’assurance automobile du Québec coordonnent leurs efforts. La photo et la signature du détenteur sont désormais les mêmes sur les deux cartes.

1998 : Le détenteur qui consent au don de ses organes peut maintenant signer un autocollant qu’il apposera au verso de sa carte

De 2003 à 2010, la RAMQ intégrera différents mécanismes de sécurité, notamment des caractères en micro-impression (2003) et un code à barres (2010). Entre-temps, la photo sera agrandie et une couche de protection sera apposée afin d’améliorer la durabilité.

2018 : La RAMQ procède à un premier changement d’apparence depuis 1976 en s’inspirant du permis de conduire de la SAAQ. Plus pâle, la carte compte néanmoins encore sur son iconique soleil en arrière-plan. La photo est désormais en noir et blanc afin d’augmenter la qualité de l’image.