La menace d’Amazon secoue le monde de l’alimentation

Le géant américain Amazon a ouvert un premier marché d'alimentation sans caissier.

L'idée fait trembler les chaînes canadiennes, qui préparent déjà la guerre, comme vient de le faire l'épicier Sobeys.

Depuis presque cinq ans, Sylvie L'Écuyer fait son épicerie en ligne. On la lui livre dans les 24 heures, selon une plage horaire déterminée de 60 minutes. Il faut que sa commande totalise au moins 45$, à laquelle des frais de 6,50$ sont ajoutés.

Lorsqu’on lui demande si c'est toujours ce qu’elle aurait choisi, Mme L’Écuyer répond sans hésiter: «Exactement. C'est ce que je vois, elle prend vraiment ce que moi, j'aurais choisi.»

N’empêche que les Canadiens sont encore peu nombreux à faire leur épicerie en ligne. Mais la menace d'Amazon à nos frontières fait en sorte que les grandes chaînes d'alimentation s'y préparent.

En mode rattrapage

«On approche le 3%. Les Américains sont à 7% et il y a plusieurs pays européens qui sont à 10%. Alors, le Canada est en mode rattrapage», explique Sylvain Charlebois, professeur à l’Université Dalhousie en distribution agroalimentaire.

L'avenir passe aussi par ces robots. Sobeys a décidé de s'associer au géant de lait Ocado pour assembler ses commandes dans la région de Toronto. Des robots remplissent les paniers d'épicerie, livrés directement chez le client.

«De plus en plus, là, on voit des entreprises acheter des connaissances, au lieu de la développer... au sein de l'entreprise», souligne Sylvain Charlebois.

Pendant ce temps, Amazon se place dans le peloton de tête avec sa technologie. Avec un an de retard, il vient d'ouvrir aujourd'hui son premier magasin sans caissier à Seattle.

Grâce à une application, la technologie RFID et l'intelligence artificielle, c'en est fait des fils: le client ressort de l'établissement sans plus de formalité. Les grandes chaînes ont sans doute raison de paniquer devant ce géant américain.

«Je n'irai plus jamais à l'épicerie», conclut Sylvie L’Écuyer.

-D'après un reportage de Richard Olivier