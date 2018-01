Le sort de Philippe Mailhot entre les mains du juge

Le sort de Philippe Mailhot, cet ancien joueur de hockey du Blizzard de Saint-Gabriel-de-Brandon accusé d'avoir agressé le défenseur Louis-Étienne Leblanc, est maintenant entre les mains du juge.

En mars 2015, le joueur et hockey et un coéquipier s'en sont pris violemment à M. Leblanc lors de la période d'échauffement. Le défenseur du BigFoot de Saint-Léonard-d'Aston a subi une commotion cérébrale et une double fracture de la mâchoire lors de cette agression.

«J'ai honte. Ç'a dépassé les bornes», a clamé lundi le hockeyeur lors des représentations sur sentence au palais de justice de Joliette.

La victime a livré un témoignage émotif dans lequel il a affirmé avoir de nombreuses séquelles physiques en raison de l'agression.

En raison du geste «sournois» posé par l'accusé, la poursuite a réclamé une peine d'emprisonnement de 90 jours, assortie de 150 heures de travail communautaire, a expliqué le procureur de la Couronne, Me Mathieu.

De son côté, la défense réclame une absolution conditionnelle.

Le coéquipier de Mailhot, Kevin Talbot, avait obtenu une absolution conditionnelle en 2016. Il avait toutefois dû verser un don de 2000 $ au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels et se soumettre à une probation de 2 ans.

Le juge rendra sa décision le 22 février.

- Avec la collaboration d'Émilie Vallée