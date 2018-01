L’opposition votera contre le budget Plante

L’opposition à l'hôtel de ville de Montréal votera contre l’adoption du budget proposée par l’administration de Valérie Plante et souhaite que cette dernière renonce à la hausse de la taxe d’eau.

Ensemble Montréal, l’ancien parti de Denis Coderre, veut abolir l’augmentation de 1,1 % de la taxe d’eau pour ramener l’augmentation moyenne des taxes des Montréalais à 2,2%, soit plus près du taux d’inflation de 2,1 % estimé l’automne dernier. La hausse moyenne des taxes présentée dans le budget est de 3,3%.

« La grogne est unanime, que ce soit les commerçants, les locataires, les propriétaires, les villes liées. Tout le monde reconnaît que ce budget a un manque total de légitimité. Il ne représente pas ce que Valérie Plante a promis en campagne électorale et ne respecte pas la capacité de payer des contribuables », a critiqué le chef par intérim de l’opposition Lionel Perez.

Son parti propose aussi deux autres amendements au budget, soit l’ajout d’une somme de 10 millions de dollars pour aider les commerçants touchés par les travaux de construction à Montréal et un montant de 1,5 M$ pour la création d’un bureau indépendant du budget pour réviser de façon transparente les prévisions budgétaires.

D’ici l’adoption du budget par le conseil municipal mercredi, Lionel Perez espère que ces propositions favoriseront la discussion. « On pourrait comme opposition se déchirer la chemise et voter simplement contre. Mais là, on vient avec des propositions concrètes, réelles, approuvées par le trésorier de la Ville. C’est à l’administration de démontrer si oui ou non elle va être à l’écoute », a-t-il ajouté.

La mairesse Valérie Plante a indiqué à plusieurs reprises ne pas avoir l’intention de modifier le budget présenté par son administration malgré la grogne.

La commission des finances recommande l’adoption

Les élus membres de la Commission des finances ont recommandé lundi matin d’adopter le budget, après l’avoir étudié en séances publiques la semaine dernière.

Le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, et Alan DeSousa, représentant de l’opposition et maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, ont toutefois montré leur dissidence sur ce point.

«Les maires que nous représentons ont clairement fait comprendre qu’ils n’accepteront jamais un budget d’agglomération qui impose une augmentation moyenne de 5,3 % des quotes-parts exigée de leurs 15 Villes. À cette fin, les maires ont demandé à l’administration de Montréal de réexaminer d’urgence le budget et de collaborer avec les Villes de banlieues afin d’évaluer des moyens de réduire l’augmentation prévue au budget d’agglomération », a affirmé le maire Georges Bourelle.

La Commission a également commandé à l’administration Plant de diversifier ses sources de revenus, notamment en étudiant la modulation des tarifs de stationnement dans les différents secteurs de la ville, en augmentant les amendes payées par les propriétaires de bâtiments insalubres négligents ou en faisant augmenter les montants payés par les entreprises grandes utilisatrices d’eau.

- Avec la collaboration de Laurence Houde-Roy