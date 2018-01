Nouvelle tempête et mélange de précipitations

Après une belle fin de semaine, une nouvelle tempête, cette fois de pluie verglaçante, s’apprête à faire son entrée au Québec.

Dans un bulletin météorologique spécial, Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante. Cette tempête hivernale, causée par une dépression en provenance du Colorado, traversera la province à partir de lundi après-midi, et ce, jusqu'à mercredi.

Les précipitations devraient débuter sous forme de neige, avant de se changer en pluie verglaçante, dans la nuit de lundi à mardi, dans le sud de la province.

«La pluie verglaçante persistera pendant de nombreuses heures le long de la vallée du Saint-Laurent. Elle pourrait se poursuivre jusqu'à mardi après-midi selon les secteurs», a averti Environnement Canada, qui prévoit qu'entre 5 et 10 mm de verglas tomberont sur l'Outaouais, Montréal et ses environs, la Mauricie et la région de Québec.

Lundi, les températures perdront quelques degrés avant de retomber sous les normales dès jeudi et vendredi avec des journées ensoleillées en prévisions.

Les habitants du centre et de l'est du Québec pourront s’attendre à recevoir «des quantités importantes de neige accompagnées de vents forts et de la poudrerie», a indiqué Environnement Canada.

«Cette tempête devrait occasionner des conditions routières difficiles. Veuillez envisager de reporter les déplacements jugés non essentiels», a ajouté l'organisme.