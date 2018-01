Plusieurs bâtiments industriels endommagés par un incendie

Un incendie a lourdement endommagé plusieurs bâtiments industriels, dans la nuit de dimanche à lundi, dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

Selon les premières informations, les flammes ont pris naissance dimanche soir vers 22 h 30, après qu’un véhicule soit entré dans le garage d’un édifice situé sur la rue Forest, près de l’avenue Éthier.

À l’arrivée des pompiers, le feu s’était déjà propagé à l’ensemble de la bâtisse ainsi qu’à deux autres bâtiments adjacents.

Une centaine de pompiers ont été mobilisés pour combattre le brasier. Au cours de la nuit, vers 2 h, l’incendie n’avait toujours pas été maîtrisé.

Aucune évacuation n’a été nécessaire et personne n’a été blessé.

«Selon un témoin, le véhicule serait délibérément entré dans la porte de garage de l’édifice avant qu’il prenne en feu», a indiqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Pour cette raison, l’enquête a été transférée à la police. Les enquêteurs en incendie du SPVM se rendront sur place dans la matinée pour analyser la scène et en savoir plus sur les causes et les circonstances de l’incendie.

Le propriétaire de l’édifice sera rencontré par les policiers au cours de la journée, lundi, pour savoir si un conflit pourrait être à l’origine de cet évènement.

Le boulevard Industriel a été fermé à la circulation, entre les boulevards Pie-IX et Viau. Des policiers se sont rendus sur place pour rediriger les automobilistes.