Trois candidatures à surveiller aux Oscars

C’est ce mardi, vers 8 h 30, que l’on connaîtra les finalistes pour la 90e cérémonie des Oscars qui aura lieu le 4 mars prochain. Verra-t-on, pour une rare fois, une femme nommée dans la catégorie de la meilleure réalisation ? Le Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve décrochera-t-il quelques nominations ? Voici trois choses à surveiller mardi à l’annonce des finalistes.

La place des femmes

Après la controverse #OscarsSoWhite (des Oscars si blancs) sur le manque de diversité chez les nommés il y a deux ans, la faible présence de femmes dans les autres catégories que celles réservées aux actrices avait été pointée du doigt l’an passé. Or, dans un contexte où Hollywood a été secoué par une vague de dénonciations d’agressions sexuelles, tout porte à croire que les femmes seront plus nombreuses cette année au tableau des finalistes.

Déjà, pour une rare fois, une femme (la réalisatrice de Lady Bird, Greta Gerwig) pourrait très bien se faufiler parmi les nommés de la prestigieuse catégorie de la meilleure réalisation, qui est toujours dominée par des hommes. Si Gerwig est nommée pour ce prix, elle deviendrait la cinquième femme de l’histoire à réussir cet exploit et la première depuis Kathryn Bigelow en 2013 (pour Zero Dark Thirty).

Greta Gerwig pourrait aussi être nommée dans les catégories du meilleur scénario original et du meilleur film. À noter que Wonder Woman, un autre film réalisé par une femme (Patty Jenkins), a de bonnes chances de se retrouver parmi les finalistes pour l’Oscar du meilleur film.

Des nominations pour Villeneuve ?

Il y a un an, Denis Villeneuve réussissait tout un exploit en voyant son film L’arrivée décrocher huit nominations et en devenant le premier cinéaste québécois francophone à être nommé pour l’Oscar de la meilleure réalisation. Un an plus tard, on peut s’attendre à ce que son film Blade Runner 2049 obtienne quelques nominations, mais selon la plupart des prédictions d’experts, le réalisateur québécois pourrait être écarté de la course pour certains prix prestigieux comme ceux de la meilleure réalisation et du meilleur film. Tous s’entendent toutefois pour dire que Blade Runner 2049 a très bonnes chances de figurer dans plusieurs catégories techniques, notamment celles de la meilleure direction photo et des meilleurs effets visuels.

Un nouveau favori ?

Le vent peut tourner souvent dans la course aux Oscars. Il y a quelques semaines, les films Dunkerque et La forme de l’eau faisaient figure de favoris aux yeux des experts. Mais depuis son triomphe aux Golden Globes il y a deux semaines et au SAG Awards dimanche passé, le film Trois affiches tout près d’Ebbing, Missouri semble avoir pris les devants dans la course pour les principales catégories. Si les acteurs Sam Rockwell et Frances McDormand sont déjà pratiquement assurés d’obtenir chacun une nomination, le film de Martin McDonagh devrait aussi s’illustrer dans les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario original.