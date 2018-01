Un aréna mobile pour «Toruk»

Rien ne semble arrêter le Cirque du Soleil. Parce qu’aucun aréna n’était disponible à Sanya, en Chine, pour y présenter le spectacle «Toruk», «Le Journal de Montréal» a appris que la compagnie a eu l’idée de construire... un aréna mobile. Rien de moins! Cette première pour le Cirque pourrait lui ouvrir les portes vers de nouveaux marchés.

C’est le 6 janvier dernier que le Cirque du Soleil a commencé l’installation de son aréna mobile à Sanya, une modeste ville chinoise d’environ 700 000 habitants. La compagnie ne doit pas perdre de temps puisque la première représentation de «Toruk» y aura lieu le 1er février. Le Cirque restera sur place jusqu’au 1er mai.

«Ça fait déjà plus d’un an qu’on regardait pour construire un aréna mobile sans avoir de projet précis, dit Étienne Allard, directeur principal des infrastructures au Cirque du Soleil. On discutait avec des fournisseurs potentiels. Cet automne, ç’a déboulé. Les astres se sont alignés.»

Nouvel An chinois

Ville très populaire auprès des touristes, Sanya était intéressée à y accueillir «Toruk» juste à temps pour le Nouvel An chinois, qui aura lieu le 16 février. Malheureusement, aucun aréna n’était disponible pour une durée de trois mois. Le Cirque du Soleil a alors contacté la compagnie belge Spantech avec qui il a développé le nouveau modèle d’aréna mobile.

«C’est une compagnie qui est spécialisée en création de hangars pour entreposer des avions, dit Étienne Allard. Ils n’avaient jamais fait d’aréna mobile avant.»

Contrairement à son chapiteau traditionnel, qui vient régulièrement faire son tour dans le Vieux-Port de Montréal, le Cirque a construit cette fois-ci une structure isolée. «Nous pourrons mieux contrôler la température à l’intérieur, dit Étienne Allard. Au niveau confort, ce sera excellent et ça nous permettra d’améliorer notre empreinte énergétique.»

Marchés nordiques

L’aréna mobile pourra même être installé dans des marchés plus froids. «Il est conçu pour supporter la neige.»

Pour l’instant, seul le passage à Sanya est au calendrier de cet aréna mobile. Mais le Cirque ne cache pas son intérêt à vouloir aller explorer des marchés qui ne possèdent pas d’aréna. «C’est une carte de plus dans notre jeu. On vient de changer la donne», conclut le directeur des infrastructures.

L'aréna mobile du Cirque en chiffres

D’une dimension de 60 mètres par 110 mètres, soit environ la dimension d’un terrain de football. À son point le plus élevé, il fait 17 mètres de haut.

Le volume de l’aréna est 10 fois plus grand que le Qube de Gregory Charles.

La capacité de l’aréna est de 3500 sièges. En comparaison, le chapiteau traditionnel du Cirque du Soleil peut contenir 2600 personnes.

L’aréna comprend 23 arches qui peuvent chacune supporter 6000 kilos.

Une trentaine de personnes travaillent présentement sur l’installation à Sanya, en Chine. L’aréna sera entièrement installé en 14 jours. Pour les futurs spectacles, le Cirque du Soleil espère compléter l’installation en huit ou neuf jours.

104 représentations de «Toruk» auront lieu à Sanya, en Chine, dans cet aréna mobile, du 1er février au 1er mai.

Depuis sa création à Montréal, le 21 décembre 2015, «Toruk» a été présenté dans neuf pays à travers la planète (Canada, États-Unis, Mexique, Philippines, Taïwan, Nouvelle-Zélande, Australie, les Émirats arabes unis, Chine). La 500e représentation a eu lieu le 11 janvier dernier. Près de deux millions de personnes ont vu le spectacle.