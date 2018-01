Un des auteurs de la prise d’otages de Sainte-Anne-des-Plaines rend l’âme

Serge Payeur, un criminel qui avait participé à une prise d’otages très médiatisée à l’institut Archambault de Sainte-Anne-des-Plaines, il y a près de 40 ans, a rendu l’âme la semaine dernière alors qu’il était toujours en détention.

Service correctionnel Canada a annoncé que Payeur est mort le 18 janvier à l’âge de 62 ans de causes naturelles à la suite d’une maladie. Il est décédé en Colombie-Britannique, où il était incarcéré.

«Au moment de son décès, M. Payeur, [...], purgeait, depuis le 11 novembre 1975, une peine de 49 ans, 11 mois et 4 jours pour vol à main armée et les infractions de violence et d’armes à feu», a indiqué dans un communiqué Ronnie Gill, de l’Établissement du Pacifique, à Abbotsford, à environ 80 km de Vancouver.

Payeur avait fait parler de lui en septembre 1979 pour avoir participé à une prise d’otages à ce qui était appelé à l’époque l’institut Archambault, dans la banlieue nord de Montréal.

Personne n’avait été blessé durant cette prise d’otages qui avait toutefois duré près de 57 heures et qui avait été largement couverte par les médias montréalais. Une demi-douzaine de personnes, dont la plupart étaient des employés de l’école du centre de détention, avaient été retenues contre leur gré par Payeur et ses acolytes. Deux d’entre eux s’étaient rendus avant la fin du siège, alors que Payeur et un autre détenu avaient été les derniers à lâcher prise.

Les preneurs d’otages réclamaient de meilleures conditions au pénitencier et se sont fait applaudir par les autres détenus lorsqu’ils ont décidé de se rendre.

Quelques mois plus tard, en mars 1980, au palais de justice de Saint-Jérôme, Payeur avait été reconnu coupable de séquestration relativement à cet événement.

L’année suivante, il a récidivé, cette fois dans un établissement de l’Ontario.

Il a éventuellement été transféré à l’Établissement du Pacifique où il a fini ses jours jeudi dernier.