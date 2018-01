Un «Trip à trois» à 2 millions $

Un autre film québécois sorti sur les écrans des salles obscures en 2017 a incité les cinéphiles à dépenser plus de deux millions de dollars. Projetée depuis le 20 décembre, la comédie Le trip à trois devient la quatrième production de la province à générer de telles recettes depuis le printemps dernier.

Porté par Mélissa Désormeaux-Poulin et Martin Matte, le film imite donc Bon Cop Bad Cop 2, De père en flic 2 et Junior Majeur. Il figure d'ailleurs encore au palmarès des 10 longs métrages les plus populaires au Québec.

Écrit par Benoit Pelletier et réalisé par Nicolas Monette, Le trip à trois fait partie de la sélection officielle du prochain Festival international de Santa Barbara, en Californie. L'événement aura lieu du 31 janvier au 10 février. Il s'agira de la première internationale pour cette comédie québécoise.

La seule autre présence de Martin Matte dans l'industrie du septième art remonte à 2007, année lors de laquelle l'explosif Nitro a été proposé. Aux côtés de Guillaume Lemay-Thivierge et Lucie Laurier, l'humoriste avait permis d'amasser plus de trois millions $.