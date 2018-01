À 16 ans, il remercie «ceux qui lui ont sauvé la vie» avec l'aide de Mario Tessier

Un adolescent de 16 ans qui a frôlé la mort dans un violent accident de bateau en 2014 a décidé de redonner à ceux qui lui ont sauvé la vie en organisant, pour un projet scolaire, un spectacle-bénéfice avec comme tête d’affiche nulle autre que Mario Tessier.

L’événement, qui se déroulait lundi soir au théâtre l’Étoile du Quartier Dix30 à Brossard, a permis de lever près de 18 000 $ (on avait annoncé 16 000 $ au départ), qui ont été remis à la Fondation du CHU Sainte-Justine pour le Centre d'Excellence en Traumatologie.

Cet endroit revêt une importance particulière pour Antoine Bombardier, celui qui est derrière ce projet organisé dans le cadre d’un cour de cinquième secondaire.

En juillet 2014, le bateau dans lequel lui et sa famille prenaient place a été violemment heurté par une autre embarcation. Antoine souffre alors d’un trauma crânien sévère et d’une lacération de l’oreille. Les médecins le plongent dans un coma artificiel et à son réveil, il est transféré à l’unité de traumatologie où une longue convalescence l’attend. De ses huit jours au département de traumatologie, Antoine ne se souvient que des deux derniers.

Courtoisie Antoine, le 4 juillet 2014, avant l'accident

Courtoisie Antoine, le 6 juillet 2014, aux soins intensifs

Courtoisie Antoine, le 6 juillet 2014, aux soins intensifs

Courtoisie Antoine, le 9 juillet 2014, au département de trauma. Il est avec ses parents et son frère.

Courtoisie Avril 2015, 9 mois après l'accident, Antoine sur la Grande muraille de Chine lors d'un voyage scolaire











Aujourd’hui, le jeune homme ne ressent plus de séquelles de l’incident et il ne manque pas de détermination. «Pour moi, c’est une façon de les remercier, explique simplement Antoine. Je ne savais pas comment le faire, mais quand j’ai vu l’occasion avec le projet, je l’ai saisie.»

L’idée est née en avril dernier, mais elle s’est véritablement matérialisée à la rentrée des classes. Entre la confection de l’affiche promotionnelle, la vente de billets, l’organisation de la soirée, la recherche de commanditaires et une campagne de publicité dans les commerces locaux, Antoine a arrêté de compter les heures qu’il a passées sur ce projet qui, de son propre aveu, a pris des proportions inattendues.

«Je savais que ce serait gros, mais je n’avais pas réalisé tout le travail que ça impliquait», analyse-t-il après coup.

Convaincre Mario Tessier

L’humoriste Mario Tessier a participé au projet sans être rémunéré et aux dires d’Antoine, il n’a pas hésité une seconde avant d’accepter l’invitation.

«Je savais où il habitait alors je suis allé sonner chez lui, un dimanche matin. Je lui ai raconté mon histoire et ce que je voulais faire. Il m’a dit qu’il embarquerait à condition que je m’occupe de l’organisation de l’événement et que lui s’occuperait du spectacle», raconte Antoine.

Plus de 600 spectateurs se sont déplacés pour assister au spectacle, dont plusieurs connaissaient Antoine et son histoire.

«Ça a été une très belle soirée, les gens venaient me saluer à l’entrée de la salle où j’étais, explique le jeune homme qui avoue avoir ressenti une certaine nervosité. Je devais monter sur la scène au début du spectacle et à la fin pour remettre le montant.»