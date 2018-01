La décision d’un juge qui a accordé une absolution inconditionnelle à un homme d’affaires de Trois-Rivières qui a espionné les adolescentes de sa conjointe sous la douche pour ne pas nuire à son entreprise a fait beaucoup réagir.

Pour y voir plus clair, Denis Lévesque a invité à son émission l’avocat criminaliste Jean-Pierre Rancourt. Selon lui, «c’était probablement la sentence appropriée», dans ce cas.

«L’article 730 du Code criminel prévoit qu’un juge peut donner une absolution si par exemple le crime pour lequel vous plaidez coupable ou vous êtes déclaré coupable n’est pas [punissable par une peine] de 14 ans et plus», affirme-t-il.

Il est souligné dans le jugement que l’entreprise emploie une quinzaine de personnes et qu’une condamnation pour un acte criminel empêcherait l’accusé et la compagnie de soumissionner auprès des institutions publiques.

«Le juge Trudel, dans son jugement, et il faut savoir que je connais bien le juge Trudel et ce n’est pas le genre de gars qui donne des sentences bonbons, il a bien justifié sa décision parce qu’il savait qu’on allait en parler dans les médias, selon Me Rancourt. Il a tenu pour acquis que cet individu-là n’avait pas de dossier judiciaire, ça va de soi. Il a un intérêt particulier, parce que s’il a un dossier judiciaire, la majorité de sa "business" va tomber parce qu’il fait affaire avec le gouvernement. Il a 15 employés, donc on le pénalise lui, on pénalise les employés, on pénalise tout.»

L’avocat estime que «ça n’allait pas à l’encontre de la justice et du système». «Donc, le juge en vient à la conclusion que c’est dans l’intérêt de l’accusé et l’intérêt de la société de garder cet individu-là actif», ajoute-t-il.

«Une sentence, elle s’applique à l’individu, dit Jean-Pierre Rancourt. Dans un autre cas qui ressemblerait à ça, on n’aurait pas la même sentence.»