CS des Rives-du-Saguenay: Québec ordonne une surveillance

Le gouvernement du Québec ordonne la mise en place de mesures de surveillance à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Le ministère de l'Éducation annonce la nomination d'une accompagnatrice, qui sera chargée de surveiller les activités au sein de l'organisation.

Son mandat débutera à compter de lundi prochain et s'échelonnera jusqu'au 1er juin 2018.

Le ministère de l'Éducation, Sébastien Proulx, explique que l'enquête ministérielle en cours a permis de soulever des lacunes importantes en matière de gouvernance scolaire chez les élus et de gestion administrative.

«En raison du climat de travail révélé par l'enquête en cours, je me vois dans l'obligation d'agir ainsi aujourd'hui dans l'intérêt des élèves et du personnel. Il est essentiel d'intervenir et d'adopter les mesures appropriées pour rétablir le bon fonctionnement de la Commission scolaire», écrit le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx.

L'accompagnatrice nommée au dossier est Denyse Blanchet, l'actuelle directrice générale du Cégep de Chicoutimi.

Mme Blanchet devra faire rapport mensuellement de l'évolution de la situation.

L'enquête du ministère de l'Éducation, amorcée en octobre dernier, sur la gouvernance et l'administration à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay n'est toujours pas complétée.