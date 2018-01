De nouveaux circuits pour la Société de transport de Trois-Rivières

Du nouveau pour la Société de transport de Trois-Rivières qui utilisait les mêmes trajets depuis plusieurs années et qui va en développer de nouveaux.

Au fil du temps la ville a changé, les habitudes de sa clientèle aussi. En se basant sur les résultats de son étude, la Société de transport va revoir tous ses circuits. Le but est d'améliorer la fluidité.

Certains arrêts vont disparaitre, d'autres seront créés. Les autobus convergeront davantage vers l'université, le cégep et le collège Laflèche. Les lignes seront plus rapides et souvent sans transfert.

Le plan doit d'abord être approuvé par le syndicat des chauffeurs. Le tout devrait être opérationnel en juillet.