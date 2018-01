Deux filles le matin : un spécial sur le deuil

Cinq invités dont Sophie Lorain, Jérôme Ferrer et Jean-Thomas Jobin, qui ont tous vécu la perte d’un proche, discutent du sujet durant l'émission en compagnie d'une psychologue.

La mort entraîne avec elle un processus de deuil qui peut être difficile à traverser. Comment parvient-on à voir la lumière au bout du tunnel pour s'adapter à la vie sans l'autre? Le sujet mérite qu'on s'y attarde pendant deux émissions. Les invités de Marie-Claude Barrette et de son copilote, Vincent Vallières, se confient avec générosité sur la façon dont ils vivent la perte d'un être cher.

À travers leurs témoignages, mais aussi les interventions de la psychologue Josée Jacques, on en apprend un peu plus sur le deuil. On découvre aussi des outils qui permettent de mieux passer à travers ce passage douloureux, mais inévitable de la vie.

