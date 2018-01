Entre 7 et 12 mm de verglas à Montréal

Entre sept et 12 mm de verglas sont tombés sur la grande région de Montréal, mardi, au grand dam des automobilistes et piétons qui ont dû redoubler de prudence tout au long de la journée.

La tempête, annoncée plusieurs jours à l'avance, a d'abord laissé entre quatre et huit centimètres de neige lundi soir sur le sud-ouest du Québec, a mentionné Benoit Marquis, météorologue chez Environnement Canada.

Les flocons se sont toutefois rapidement changés en grésil, puis en verglas au cours de la nuit de lundi à mardi.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI La grande région de Montréal a reçu un cocktail météo de neige et de verglas, le mardi 23 janvier 2018. Sur la photo, un homme déglace son véhicule sur la rue Frontenac, à Montréal. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI La grande région de Montréal a reçu un cocktail météo de neige et de verglas, le mardi 23 janvier 2018. Sur la photo, une femme patine au parc Lafontaine. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI La grande région de Montréal a reçu un cocktail météo de neige et de verglas, le mardi 23 janvier 2018. Sur la photo, un petit garçon joue avec un morceau de neige en bordure de l'avenue Mont-Royal Est, à Montréal. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI La grande région de Montréal a reçu un cocktail météo de neige et de verglas, le mardi 23 janvier 2018. Sur la photo, on aperçoit des essuie-glace sur lesquels la glace s'est accumulée. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI La grande région de Montréal a reçu un cocktail météo de neige et de verglas, le mardi 23 janvier 2018. Sur la photo, une chenillette déblaie le trottoir en bordure du parc Lafontaine. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI La grande région de Montréal a reçu un cocktail météo de neige et de verglas, le mardi 23 janvier 2018. Sur la photo, une femme attend l'autobus à l'intérieur d'un abribus givré, sur la rue Ontario. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI La grande région de Montréal a reçu un cocktail météo de neige et de verglas, le mardi 23 janvier 2018. Sur la photo, une chenillette déblaie le trottoir en bordure du parc Lafontaine. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI La grande région de Montréal a reçu un cocktail météo de neige et de verglas, le mardi 23 janvier 2018. Sur la photo, un véhicule a les essuie-glace levés sur le boulevard de Maisonneuve, à Montréal. MAXIME DELAND/AGENCE QMI

MAXIME DELAND/AGENCE QMI La grande région de Montréal a reçu un cocktail météo de neige et de verglas, le mardi 23 janvier 2018. Sur la photo, un homme circule en vélo sur la rue Ontario. MAXIME DELAND/AGENCE QMI



















La neige tombée sur la métropole a toutefois bien servi la cause des équipes de déneigement, qui ont, par endroits, laissé la neige absorber la pluie verglaçante, permettant ainsi d'éviter de transformer les chaussées en patinoire.

Plus à l'est, les précipitations sont tombées sous forme de neige au cours de la journée. Le verglas devait toutefois rattraper le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, ainsi qu'une partie de la Cote-Nord, au cours de la soirée et de la nuit.

Et maintenant?

Les dernières gouttelettes de pluie verglaçantes étaient attendues en début de soirée à Montréal. «Il n'est pas impossible que l'on ait une hausse momentanée des températures en début de nuit», a expliqué Benoit Marquis, en mentionnant que le mercure pourrait remonter au-dessus du point de congélation.

Le temps doux sera toutefois rapidement chassé par un système de haute pression qui s'installera mercredi. Le soleil sera ainsi à l'honneur jusqu'à la fin de la semaine, avec des températures dans les valeurs saisonnières.

«On a un autre système qui arrive de l'ouest qui pourrait amener quelques précipitations, mais rien de majeur», a exprimé M. Marquis.

La prochaine dépression à surveiller ne devrait pas se pointer au Québec avant dimanche ou lundi, a précisé le météorologue.