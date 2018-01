Groupe Deschênes acquiert Corix Water Products

L'entreprise montréalaise Groupe Deschênes a annoncé, mardi, l'acquisition de Corix Water Products, une entreprise fournissant des solutions d'infrastructures de service public durable basée en Colombie-Britannique et en Illinois.

L'acquisition, conclue le 1er janvier pour un montant qui n'a pas été dévoilé, permet au Groupe Deschênes (GDI) d'accéder au marché américain et de faire grimper son chiffre d'affaires à 1 milliard $.

«La transaction ajoute 55 points de vente au réseau actuel de GDI, soit 43 au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique, et 12 dans les États de Washington, de l’Oregon, de la Californie et du Texas. Au total, GDI compte désormais 186 points de vente et 2600 personnes qualifiées», a fait valoir l'entreprise dans un communiqué.

«La transaction avec CWP cadre en tous points dans notre stratégie de croissance. Bien que nous soyons en mode acquisition, la recherche de complémentarité et de valeurs communes est primordiale pour nous. C’est exactement ce que nous avons trouvé chez CWP», a expliqué le président en chef de la direction de GDI, François Deschênes.

La transaction permet à GDI d'ajouter une nouvelle corde à son arc avec la distribution d’équipements de mesure et de contrôle pour les secteurs pétroliers, gaziers, municipaux et industriels.