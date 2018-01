Important vol de matériel médical

Un vol de matériel médical d’une valeur de près de 400 000 $ est survenu le week-end dernier à l’Hôpital Fleury de Montréal, chamboulant la vie de nombreux patients qui avaient rendez-vous cette semaine en endoscopie.

Des employés de l’établissement de santé ont constaté avec grande surprise le vol de 13 endoscopes mardi matin en arrivant au travail. Cela a forcé la fermeture de la clinique d’endoscopie digestive et l’annulation de plusieurs rendez-vous.

Les endoscopes sont utilisés pour réaliser des observations dans des cavités du corps humain, comme lors d’une coloscopie.

«On évalue présentement nos options pour réagir à [ce vol]. On espère faire l’acquisition de nouveau matériel dans les plus brefs délais. Tous les rendez-vous en endoscopie qui avaient été pris cette semaine à l’Hôpital Fleury ont été remis à une date ultérieure», a confirmé au «Journal de Montréal» Hugo Larouche, porte-parole du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Il lui était impossible pour le moment de s’avancer quant aux délais causés par le vol de ce matériel.

Deuxième vol

«Il est tôt pour dire avec précision ce que nous allons faire. [...] Les examens urgents seront assurés à l’intérieur des installations du CIUSSS, car nous avons d’autres hôpitaux, comme l’hôpital Sacré-Cœur et Jean-Talon», a indiqué M. Larouche, se faisant rassurant.

Une plainte a été formulée à la police et une enquête est en cours, confirme le Service de police de Montréal (SPVM).

Un vol d’équipement du même genre est survenu en septembre à Montréal, au Centre hospitalier de St. Mary.

Sans préciser le nombre d’endoscopes dérobés, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal avait indiqué que «le vol d’équipements médicaux de grande valeur et plus particulièrement d’endoscopie et de coloscopie est en hausse dans plusieurs pays».

Un lien ?

Il a été impossible d’obtenir sa réaction après ce deuxième vol en quelques mois à survenir dans la métropole.

«Il est difficile d’établir un lien dès maintenant entre les deux événements. C’est certain que cette hypothèse sera étudiée. Est-ce qu’il y a un marché noir pour ce type d’équipement ? C’est difficile à dire», a indiqué Raphaël Bergeron, porte-parole au SPVM.