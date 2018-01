Jusqu'à 40 centimètres dans l'Est-du-Québec

Entre 15 et 20 centimètres de neige étaient déjà tombés en fin d'après-midi, mardi, sur l'Est-du-Québec, tandis que la même quantité de flocons étaient attendus d'ici la fin de la tempête.

La poudrerie s'est mise de la partie au cours de l'après-midi, compliquant encore plus la vie des automobilistes. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, sur la route 132, la visibilité était réduite entre La Pocatière et Kamouraska, entre Mont-Joli et Nouvelle, entre New Richmond et Percé et entre Matane et Les Méchins.

Du côté de la Côte-Nord, la visibilité variait de réduite à nulle par endroit sur la route 138 entre Tadoussac et Sept-Îles.

À Rimouski, pas moins de 150 employés municipaux et sous-traitants s'affairent aux opérations de déblaiement et de déneigement. La Ville a évalué que cette opération de déneigement lui coûterait environ 300 000 $.

Les conditions routières devaient continuer à se détériorer au cours de la soirée de mardi, alors que la tempête devrait se dissiper mercredi.