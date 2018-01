La CAQ appuiera le projet de loi pour l’indépendance de l’UPAC

La Coalition avenir Québec va appuyer une pièce législative qui donne davantage de pouvoir à l’Unité permanente anticorruption.

«Ça va activer les choses, on va avoir de meilleures enquêtes et beaucoup plus rapides», a indiqué le député André Spénard mardi lors d’une mêlée de presse à l’entrée du caucus présessionnel de la CAQ.

Le projet de loi 107 doit notamment faire de l’UPAC un corps de police indépendant, ce qui lui permettra d'accéder plus rapidement à certaines bases de données confidentielles, par exemple. En décembre, le ministre de la Sécurité, Martin Coiteux, a annoncé qu’il créerait aussi un comité de surveillance dont les membres seraient choisis par l’Assemblée nationale, dans la foulée de l’arrestation du député Guy Ouellette.

M. Spénard appuiera la pièce législative même si elle prévoit toujours que le commissaire de l’UPAC soit nommé par le gouvernement alors que la CAQ souhaite qu’il soit choisi par les parlementaires. «Je ne pense pas que le ministre Coiteux revienne sur sa décision de refuser de nommer le commissaire aux deux tiers de l’Assemblée nationale. Je ne vois pas l’utilité de voter contre le projet de loi juste à cause de ça», a-t-il indiqué.