La consommation a le vent dans les voiles au Québec

Les consommateurs québécois ont été particulièrement actifs au cours de la période des Fêtes et tout au long de 2017.

Comparativement à 2016, ils ont dépensé 5,48 % de plus pendant les trois derniers mois de 2017, selon un rapport diffusé mardi par Moneris, une des plus grosses compagnies de traitement des transactions de carte de crédit et de débit, au Canada.

Le Québec se place ainsi dans le peloton de tête des provinces canadiennes en termes de croissance des dépenses à la consommation au cours des Fêtes. La Colombie-Britannique arrive au premier rang avec 6,14 % de hausse, suivie du Québec (5,48 %) et de l’Ontario, avec 4,43 %.

En fin de liste, on retrouve Terre-Neuve-et-Labrador, en baisse de 0,2 %, et la Saskatchewan, avec un recul de 0,7 %.

Si on examine la situation pour l’ensemble de 2017, c’est le Québec qui arrive en première place canadienne avec une croissance des dépenses à la consommation de 5,55 %, suivie de la Colombie-Britannique (5,33 %) et de l’Ontario (4,66 %).

«Les résultats sont conformes aux autres indicateurs économiques», a indiqué Moneris, dans un communiqué.

Vendredi fou

Le rapport de Moneris observe également un phénomène relativement nouveau dans les habitudes des consommateurs : la popularité grandissante du Vendredi fou (qui survient au lendemain de l’Action de grâce aux États-Unis).

Cette année, les Canadiens ont dépensé 45 % de plus pendant le Vendredi fou, en comparaison du lendemain de Noël (Boxing Day).

Par ailleurs, les touristes étrangers ont aussi été actifs pendant les trois derniers mois de 2017. Par rapport à la même période en 2016, les dépenses des visiteurs de la Chine ont crû de 15,7 %, celles des Américains de 15 % et celles des Mexicains de 62,8 % (effet de l’abolition des visas pour les Mexicains).