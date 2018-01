La renégociation de l’ALENA inquiète les industries d’ici

Les entreprises québécoises suivent avec beaucoup d'intérêt, et une certaine inquiétude, la renégociation de l'ALENA.

Parmi eux, les fabricants de meubles craignent de perdre gros. C’est le cas d’une entreprise de Terrebonne spécialisée en meubles haut de gamme qui exporte plus de 20% de sa production aux États-Unis.

«Je comptais beaucoup sur le marché américain. Définitivement, c'est 95% de notre exportation. On en fait un petit peu ailleurs. C'est nos voisins, c'est nos amis et voisins. Alors, on voudrait que ça continue comme ça», avoue Daniel Walker, président de Jaymar.

Avant le libre-échange, les exportations canadiennes de meubles aux États-Unis s'élevaient à 2 milliards $. Elles ont grimpé dès la signature de l'entente en 1994 et ont atteint un sommet en 2000, et malgré la crise, ont dépassé les 5,5 milliards de dollars.

De nos jours, l’industrie du meuble compte 30 000 emplois au Québec et représente des retombées économiques de plus d'un milliard de dollars. Les États-Unis représentent 96% des exportations québécoises.

Les fabricants de meubles ne sont pas les seuls à trembler. Le monde agricole estime que, si le Canada abandonne la gestion de l'offre dans la négociation, jusqu'à 80 000 emplois pourraient disparaître.

La demande des Américains de hausser de 20 à 800 dollars le seuil où les produits vendus en ligne sont soumis aux droits de taxe et douane pourrait coûter 1,6 milliard de dollars, selon une étude.

Avec des échanges commerciaux de 880 milliards de dollars, les États-Unis et le Canada sont les plus importants partenaires commerciaux dans le monde. Il y a beaucoup en jeu dans ces négociations sur le libre-échange, et ça explique pourquoi autant de gens sont nerveux.