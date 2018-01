L’acteur derrière Tinky Winky est décédé

Simon Shelton Barnes, connu pour son rôle de Tinky Winky dans les Télétubbies, est décédé à l’âge de 52 ans.

On ne connaît pas les causes de son décès pour l'instant.

Selon The Independent, l’acteur était réticent à jouer le célèbre personnage mauve au départ, mais aurait comparé le quatuor, plus tard dans sa carrière, de Beatles de la télévision.

«C’était risqué, mais cela a certainement valu la peine», avait-il affirmé à l’époque.

L’actrice brittanique Emily Jane Atack, la nièce de Simon Shelton Barnes, a rendu hommage à son oncle sur Instagram.

«Mon merveilleux oncle Simon Barnes est parti si soudainement. C’est l’homme le plus gentil et le plus talentueux que tu aurais pu souhaiter rencontrer. Il était aimé de tous ceux qui le connaissaient et il le sera à jamais», a-t-elle déclaré.

«C’est l’heure de dire au revoir!», comme nous pouvions entendre dans le générique de fin d'émission.