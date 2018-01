Le marché des applications mobiles poursuit sa folle croissance mondiale

Les utilisateurs de téléphones intelligents dans le monde ont téléchargé plus d’applications mobiles et les ont utilisées plus longtemps en 2017 que par les années précédentes, révèle une étude d’AppAnnie.

Le premier constat de l’étude, c’est que le marché des applications mobiles est en très bonne santé, avec plus de 175 milliards de téléchargements en 2017. Il s’agit d’une croissance de 60 % par rapport aux chiffres de 2015. Non seulement les téléchargements sont en forte hausse, mais les utilisateurs passent aussi plus de temps sur leur téléphone, soit en moyenne 1,5 mois par année.

Sur le plan des revenus, l’industrie a généré des revenus de 86 milliards de dollars en dépenses des utilisateurs en 2017, plus de deux fois la somme de 2015. Ce montant pourrait s’élever à 110 milliards de dollars en 2018, selon les prévisions.

C’est sans surprise la Chine qui domine le marché, loin devant l’Inde, qui a devancé les États-Unis au palmarès en 2017. Au quatrième trimestre de 2017 seulement, les Chinois ont passé plus de 200 milliards d’heures sur une application mobile. C’est 150 milliards d’heures de plus que les Indiens.

L’Indonésie et la Corée du Sud complètent le top 5 des plus grands utilisateurs, confirmant l’hégémonie de l’Asie sur le marché des applications mobiles.

Le rapport révèle également que l’utilisateur moyen possède 80 applications mobiles sur son téléphone, mais qu’il n’en utilise que 40 au cours d’un mois.