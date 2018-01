Plusieurs pannes d'électricité dans la région de Montréal

Plusieurs quartiers de Montréal et municipalités de la Rive-Sud sont privés d’électricité après que des pannes soient survenues mardi en début de soirée.

Sur le Plateau-Mont-Royal, ce sont un peu plus de 4400 abonnés qui sont privés de courant. Le secteur affecté par cette panne s’étend de la rue de la Roche au boulevard Saint-Michel entre l’avenue Mont-Royal Est et la rue Masson. Au total, plus de 10 000 foyers sont plongés dans l'obscurité sur l'île de Montréal.

Sur la Rive-Sud, ce sont près de 27 500 clients qui n’ont pas d’électricité. Dans l'ensemble du Québec, ce sont environ 40 000 abonnés qui sont présentement privés de courant.

Selon Hydro-Québec, l’interruption de service a été causée par une cellule orageuse mélangée à du verglas qui s’est abattue sur le sud de la métropole et la Rive-Sud en début de soirée. Des branches d’arbres ont été en contact avec des fils électriques et des disjoncteurs ont été touchés.

Des équipes sont présentement sur le terrain pour rétablir le courant.

Un rétablissement est prévu au cours de la soirée. Pour vérifier l'état de la situation dans votre secteur, consultez la carte des pannes ici.