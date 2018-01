Les Asiatiques s’arrachent les billets pour Céline Dion

Céline Dion n’est toujours pas remise de son infection à la gorge qui a contraint son équipe à annoncer sur les réseaux sociaux l’annulation de tous ses concerts au Caesars Palace. S’il est prévu qu’elle retourne sur scène uniquement le 27 mars prochain afin de prendre le temps de se reposer, les billets pour sa tournée, «Céline Dion Live 2018», s’arrachent à prix d'or à Taïwan.

Comme le rapporte Taiwan News, plus de 300 000 fans ont en réalité essayé d’obtenir les 20 000 places mises en place sur le site de vente de billets en ligne pour ses deux concerts qui auront lieu à Taipei les 11 et 13 juillet prochain. Ce sera la première fois que Céline Dion se produira à Taïwan et il semble que toutes les attentes pour sa venue aient dépassé les prévisions initiales. Par conséquent, suite à la demande des nombreux fans, de nouvelles dates de tournée pourraient être ajoutées, même si rien n’est encore sûr.

Durant son voyage en Asie, il est également prévu que Céline Dion joue au Japon, à Macao, à Singapour, en Indonésie, en Thaïlande et aux Philippines. Une tournée pour laquelle son rétablissement préalable est primordial.