Les entreprises Cara et Keg Restaurants vont fusionner

Les deux grands exploitants et franchiseurs de restaurants au Canada, Keg Restaurants Ltd (KRL). et Cara Limitée ont annoncé la fusion de leur entreprise et de leurs différentes marques.

Le regroupement de Cara et du KRL «offrira des occasions de synergie en matière de commercialisation, d’immobilier et des coûts globaux», peut-on lire dans un communiqué publié mardi matin.

Pour Cara, cette fusion avec la principale chaîne de restaurants à service complet au Canada, ajoutera 106 restaurants à son réseau qui en comptera 1365.

Les restaurants de KRL génèrent un chiffre d'affaires annuel d'environ 612,1 millions $.

À la clôture de l'opération de fusion, le chiffre d'affaires d'ensemble pro forma de Cara augmentera pour atteindre 3,4 milliards de $.

David Aisenstat, qui est la tête de la direction de KRL depuis 20 ans continuera d’occuper ce poste tout en «supervisant» les trois marques de restaurants de Cara (The Bier Markt, Landing Group et Milestones) afin que l’entreprise «puisse intégrer à ces marques les éléments clés ayant mené au succès du Keg». Aussi, lors de la fusion, Cara devra également changer sa dénomination sociale pour «refléter la nouvelle composition de ses activités».