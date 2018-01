Le ministre de l’Éducation Sébastien Proulx prépare la sortie d’un livre sur sa vision du Québec, mais cette initiative envoie un drôle de message dans les rangs du Parti libéral du Québec (PLQ), a appris le collaborateur de «La Joute» Bernard Drainville

«Il a décidé d’écrire un livre sur sa vision de l’éducation, sur sa vision de la culture, sa vision, bref, du Québec, explique M. Drainville. Et là, il a commencé à écrire son livre et il a décidé d’aller voir Philippe Couillard, son chef, et lui annoncer : "Sais-tu quoi, Philippe, à quelques mois des élections, j’ai décidé de publier un livre."»

Toutefois, la réaction du premier ministre n’était peut-être pas celle que M. Proulx attendait.

«Monsieur Couillard n’était pas super emballé, parce qu’il n’est pas fou, Couillard, ajoute l’analyste politique. Il voit aller son poulain, son ministre de l’Éducation, il a les dents longues, c’est un jeune loup puis il sait ce que ça veut dire un livre à quelque mois des élections. Ça peut vouloir dire : "Je me positionne pour le leadership au cas où Philippe, tu perdes les élections. Parce que si tu perds, ça va prendre un nouveau chef ."»

Luc Lavoie comprend cette réaction. Selon lui, «ce n’est pas l’idée du siècle».

«L’année d’une élection, tu veux contrôler ton message, dit-il. Tu ne veux pas qu’il y ait un nouveau message qui émane d’un membre de ton conseil des ministres. Tu veux que tout le monde marche ensemble. C’est ça la discipline de parti et c’est comme ça que tu vas gagner une élection.»

L’ancienne mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, croit qu’il existe peut-être un moyen pour Philippe Couillard de rester à l’avant-plan lors de la sortie de ce bouquin.

«Si j’étais Philippe Couillard, je négocierais la préface, propose-t-elle. Comme ça il serait dans le livre!»

Une perception différente?

Bernard Drainville croit d’ailleurs que la sortie de ce livre va changer la façon dont les gens vont regarder Sébastien Proulx. Tant au Conseil des ministres que chez les analystes politiques, il sera dorénavant considéré comme un candidat potentiel à la succession de Philippe Couillard.

«À partir de maintenant, le signal qu’il vient d’envoyer, c’est que ça l’intéresse, souligne le jouteur. Ça, c’est indéniable. Ceux qui connaissent le monde de la politique savent très bien qu’en faisant ce "move-là", il vient de changer de "bracket"»