L’université d'Oxford accorde plus de temps aux femmes pour certains examens

La réputée université Oxford, en Angleterre, a décidé d’accorder 15 minutes supplémentaires uniquement aux femmes qui réaliseront des examens dans le département de mathématiques et d'informatique.

Dans des documents obtenus par le London Times, l’université explique qu’avec cette façon de faire, ils arrivent à «atténuer l’écart entre les sexes» qu’ils ont remarqué dans les résultats au cours des dernières années.

Selon les résultats observés dans les départements de mathématiques et d’informatique, les femmes auraient tendance à moins bien réussir aux examens et à être plus affectées par la pression causée par le temps.

Pour tenter d’équilibrer les résultats, l’université Oxford a donc permis, uniquement aux femmes, de prendre 15 minutes de plus afin de réaliser leurs examens.

Le niveau de difficulté et la quantité des questions restent cependant les mêmes pour les hommes et les femmes.

En fonction depuis l’été dernier, cette mesure aurait donc, selon le London Times, aidé à équilibrer les résultats obtenus par les femmes.

Les directeurs du programme de mathématiques de l’université Oxford ont également affirmé que selon eux, un examen devrait être une démonstration de connaissances, et non une course contre la montre.

Un des professeurs de ce département croit pour sa part que les femmes ont besoin de plus de temps, car elles vérifient à nouveau toutes leurs réponses à la fin d’un examen, ce qui est rarement le cas pour un homme.

L’accueil de cette initiative par les étudiants a été plutôt mitigé à Londres, alors que certains trouvaient cette idée brillante, et d’autres, sexiste.

Dans le département des mathématiques à l’université Oxford, 47 % des hommes auraient de «très bons résultats académiques», contre 39% pour les femmes.