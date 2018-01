Macaulay Culkin se confie sur son père violent

Macaulay Culkin, maintenant âgé de 37 ans, s’est confié sur son passé difficile.

Au début des années 90, il était l'enfant acteur le plus connu d'Hollywood, mais après son film Richie Rich, en 1994, il a décidé de quitter l'industrie.

Il a évoqué la pression exercée sur les enfants stars lors du WTF Podcast de Marc Maron, et a aussi révélé que son père, Kit, était «mentalement et physiquement» violent avec lui, et «jaloux» de son succès, le menaçant de le frapper s'il ne «faisait pas les choses bien».

«C'était une mauvaise personne. Il était violent. Mentalement et physiquement. Je pourrais vous montrer mes cicatrices si je le voulais», a-t-il ajouté.

La star a aussi déclaré que son père choisissait ses rôles, et qu'il ne lui avait pas parlé en 25 ans. Ses parents ont divorcé après le tournage de Richie Rich et se sont battus pour la garde de l'enfant, ce qui a poussé Macaulay Culkin à porter plainte contre eux, et à obtenir son émancipation, ce qui lui a aussi permis de reprendre le contrôle de sa fortune, qui s'élevait à 17 millions de dollars.

Il a aussi expliqué que le divorce de ses parents était «la plus belle chose» qui lui soit arrivée, car cela lui a permis de quitter l'industrie cinématographique: «Je me suis dit: "c'est fini les gars, j'espère que vous avez bien fait de l'argent sur mon dos, parce qu'il n'y en aura plus".»

Durant l’émission en baladodiffusion, il a aussi parlé de son amitié avec Paris Jackson, 19 ans. Macaulay Culkin était devenu ami avec son père lorsqu'il était encore un enfant star, et il est son parrain. «Je suis très proche de Paris. Je vous préviens, je suis très protecteur avec elle, donc faites gaffe. Je suis très ouvert, mais quand il s'agit d'elle, je l'aime vraiment», confie-t-il.

Les deux stars ont d'ailleurs le même tatouage en hommage à Michael Jackson.