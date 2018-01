Ottawa se veut rassurant pour la reddition de comptes des autochtones

Ottawa assure que les changements qu'il entend apporter au système de financement des communautés autochtones au Canada ne mineront pas la reddition de comptes quant aux dépenses de celles-ci.

Plutôt que de donner des sommes ponctuelles, le gouvernement fédéral a annoncé en décembre une nouvelle politique fiscale qui devrait permettre à une centaine de communautés en bonne santé financière de se qualifier pour des subventions fédérales sur 10 ans. Il ne s’agit pour l’instant que d’un plan dont les détails et mécanismes seront établis d’ici 2019.

Cette réforme aurait aussi pour conséquence de diminuer la quantité de formulaires et rapports que doivent fournir les communautés autochtones au fédéral.

Certains, dont la Fédération canadienne des contribuables, se sont depuis inquiétés qu’on pourrait réduire la reddition de compte et la transparence de ces dépenses, plaidant que c’est contraire à une gestion responsable de l’argent des contribuables.

Dans une séance d’information mardi, la ministre des Services aux autochtones Jane Philpott et son ministre adjoint Jean-François Tremblay ont voulu se montrer rassurants, en insistant sur le fait qu’il n’est pas question d’éliminer la reddition de compte pour autant. Ils entendent plutôt simplifier les rapports et réduire la paperasse inutile.

À l’heure actuelle, «il y a beaucoup d’information [dans les rapports], mais l’information n’est pas nécessairement sur les résultats. L’idée c’est vraiment d’arriver avec des indicateurs qui sont plus simples, qui sont beaucoup plus axés sur les résultats et pas juste sur des rapports bureaucratiques», a fait valoir M. Tremblay.

«On ne parle pas de ne plus rendre de comptes. On parle de mieux rendre des comptes», a renchéri Mme Philpott, faisant valoir qu’à l’heure actuelle, les communautés doivent remplir parfois plus d’une centaine de rapports annuellement.

Les mécanismes précis pour la reddition de compte doivent être élaborés dans les prochains mois.

Voué à disparaître

Cette proposition d’un nouveau modèle de financement fait partie des objectifs que s’est fixés le nouveau ministère des Services aux autochtones sur lesquels la ministre a fait le point mardi. Son ministère a été créé en août dernier lorsque Justin Trudeau a scindé en deux celui des Affaires autochtones.

Mme Philpott a expliqué que son ministère avait pour but d’améliorer la qualité de vie des autochtones au Canada, tout en favorisant leur transition vers l'autodétermination.

Ainsi, «ce que nous voulons faire, c’est que ce ministère devienne une anomalie. Ce ministère devrait disparaître éventuellement. Les services aux personnes autochtones devraient être fournis par les personnes autochtones. C’est l’objectif», a ajouté M. Tremblay.

La ministre a profité de la séance pour revoir à la hausse son engagement envers la levée d’avis concernant l’eau potable sur les réserves d’ici 2021. Elle a indiqué que les priorités de son ministère pour les années à venir sont la santé, l’éducation, l’infrastructure, la famille et le financement des communautés autochtones.