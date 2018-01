Québec décoche des flèches aux Américains

Au jour 1 de la sixième ronde de négociations de l’ALÉNA à Montréal, le négociateur en chef du Québec Raymond Bachand pointe du doigt l’attitude des Américains qui doivent faire preuve de plus d'ouverture selon lui.

«Les Américains veulent actuellement reculer dans le temps et nous en demander plus. Non, c’est non. On ne déstructurera pas l’économie du Québec et du Canada pour faire plaisir au président Trump», a-t-il laissé tomber en mêlée de presse.

Plus d'ouverture

M. Bachand souhaite que les Américains fassent preuve d’un peu plus d’ouverture. «On verra pour cette ronde-là, mais il n’y avait pas beaucoup d’ouverture jusqu’à aujourd’hui», a-t-il affirmé.

Pour la professeure de droit international économique à l'Université de Sherbrooke Geneviève Dufour, M. Trump pourrait être tenté de faire dérailler les discussions pour plaire à son électorat, sachant bien qu’on ne peut pas se retirer si facilement d’un tel accord.

«Si l’administration Trump décide de se retirer, elle a le beurre et l’argent du beurre», a-t-elle partagé.

Colères syndicales

Mardi midi, les syndiqués d’Unifor en avaient gros sur le cœur. La tempête de verglas qui a paralysé le Québec ne les a pas empêchés de crier leur colère devant l’hôtel Bonaventure.

«Cette semaine, ils discutent de la gestion de l’offre. Ils veulent l’abolir. S’il fallait accepter ça, on tuerait nos régions, ça n’a pas de bon sens. Le danger, c’est de perdre des milliers d’emplois», a déclaré au «Journal de Montréal» Renaud Gagné, directeur québécois d’Unifor, lors de la manifestation.

Selon le directeur des affaires publiques de Teamsters Christopher Monette, le fait que le Canada ait cédé une partie du marché laitier avec le Partenariat transpacifique (PTP) n’augure rien de bon pour l’ALÉNA. «Ça va faire mal», a-t-il prédit.