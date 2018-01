Rodeo FX s’illustre de nouveau

Les employés du studio d’effets visuels Rodeo FX avaient plusieurs raisons de célébrer mardi. C’est que l’entreprise québécoise a travaillé sur trois des cinq films qui ont été nommés pour l’Oscar des meilleurs effets visuels.

En plus d’avoir conçu des effets visuels sur le Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, Rodeo FX a en effet participé à la création d’effets spéciaux pour les films Kong : Skull Island et Star Wars : les derniers Jedi. Or, ces trois productions font partie des cinq films nommés pour l’Oscar des meilleurs effets visuels.

« C’est tout un accomplissement pour Rodeo FX, a indiqué mardi Adam O’Brien Locke, qui travaille comme directeur de production au réputé studio montréalais.

Une première

Ce n’est pas la première fois qu’un film sur lequel on a travaillé est nommé pour l’Oscar des meilleurs effets visuels. Mais c’est la première fois qu’on en a trois en même temps !

On a environ 80 personnes de Rodeo FX qui ont travaillé sur les effets de Blade Runner 2049, une centaine sur Kong : Skull Island et près d’une soixantaine sur Star Wars : les derniers Jedi. Et je dirais que 75 % de ces personnes sont des Québécois. On est tous pas mal fiers aujourd’hui. »

Blade Runner 2049 marque la quatrième collaboration entre Rodeo FX et Denis Villeneuve, après Incendies, Ennemi et L’arrivée.

« On a établi une belle relation de confiance avec lui », souligne Adam O’Brien Locke.

Villeneuve a d’ailleurs tenu à souligner mardi la contribution des artistes québécois qui ont travaillé sur la création des effets visuels de Blade Runner 2049. Lors d’un appel conférence avec quelques journalistes, le cinéaste a mentionné que d’autres compagnies d’effets visuels établies à Montréal, comme Atomic Fiction et Framestore, avaient également collaboré au film.

« Il y a beaucoup de Québécois et de Québécoises qui ont travaillé sur les effets spéciaux du film et ça me fait plaisir parce que leur travail a été honoré ce matin avec cette nomination aux Oscars », a conclu le réalisateur.